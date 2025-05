Briatore e la Juve: da Conte a Pioli, Comolli parte male secondo l'imprenditore

Flavio Briatore, noto imprenditore e storico tifoso juventino, è intervenuto duramente sulla situazione attuale della Juventus, alle prese con un futuro incerto sia sul piano tecnico che dirigenziale. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram con la didascalia “sfogo juventino”, Briatore ha espresso tutta la sua frustrazione per la gestione della società.

"Sono juventino da tanti anni e ne ho viste di cose, ma questa volta è un po’ diverso", ha esordito Briatore nel video. Il riferimento è alla trattativa sfumata per Antonio Conte, che sembrava a un passo dal ritorno in bianconero, ma ha poi scelto di restare al Napoli. "Qualche giorno fa sono andato a dormire con la possibilità di avere Conte come allenatore… cioè, era fatta! Mi sveglio: Conte non è l’allenatore della Juve, ma è l’allenatore del Napoli, boh", ha commentato con tono amareggiato.

L’attacco di Briatore ha riguardato anche Cristiano Giuntoli, attuale dirigente della Juventus. "Giuntoli lo abbiamo sbagliato a prendere, perché noi dovevamo prendere De Laurentiis, non Giuntoli. L’avevo già detto", ha rincarato l’imprenditore, prima di soffermarsi sul possibile nuovo nome forte in dirigenza: Damien Comolli, ex presidente del Tolosa.

"Mi informo, che io non lo conoscevo, e scopro che arriva dal Tolosa. E questo qui dovrebbe essere il capo…", ha detto Briatore, facendo riferimento all’eventuale arrivo del dirigente francese al posto di Giuntoli. Proprio Comolli, secondo le indiscrezioni, avrebbe avuto un ruolo decisivo nella scelta del nuovo allenatore, ma i primi tentativi si sarebbero già conclusi con un nulla di fatto.

Briatore ha raccontato anche il caso Gasperini, altro candidato alla panchina bianconera, ormai prossimo alla firma con la Roma: "Si mette subito in pista, visto che non abbiamo preso Conte… e chi prendiamo? Gasperini. Vado a dormire, mi sveglio e Gasperini va alla Roma. E quindi per la prima operazione che Comolli doveva portare a casa si è preso subito uno schiaffone".

Infine, l’attenzione si è spostata su Stefano Pioli, nome circolato con insistenza negli ultimi giorni: "Adesso sembra che Comolli punti su Pioli… ma vi rendete conto?", ha concluso Briatore, tra delusione e amarezza, ribadendo comunque il suo attaccamento alla squadra: "Viva la Juve".