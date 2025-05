Francesco Renga costretto a fermarsi: annullate le prime date del tour per problemi di salute

Francesco Renga ferma il suo tour Angelo Venti Live a causa di un'improvvisa malattia. Con grande rammarico, l'artista ha annunciato l'annullamento delle prime date, lasciando i fan preoccupati. Scopri di più su questa notizia e sulle sue implicazioni per il futuro della tournée.

Francesco Renga ha annunciato con grande dispiacere l’annullamento delle prime due date del suo tour estivo “Angelo Venti Live” a causa di un improvviso problema di salute. L’artista, visibilmente provato, ha comunicato la notizia attraverso una Instagram Stories pubblicata sabato 13 maggio, giorno in cui era prevista la partenza ufficiale della tournée con la data zero a Enna.

«Non mi è mai capitato in 40 anni», ha esordito Renga nel suo messaggio ai fan. «Per la prima volta sono costretto ad annullare queste prime due date siciliane», ha spiegato, raccontando di aver contratto una bronchite al termine delle prove della scorsa settimana, degenerata poi in una laringite virale.

Nonostante la volontà di non deludere il pubblico, il cantante ha dovuto cedere alle indicazioni mediche. «Ho atteso la visita di stamattina perché volevo assolutamente salire sul palco. Mi mortifica profondamente, mi fa impazzire solo l’idea. Ma purtroppo la situazione non è migliorata e l’otorino ha sconsigliato ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e l’intero tour».

Con tono commosso, Renga ha chiesto scusa: «Mi dispiace così tanto e sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi, ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano a questo meraviglioso progetto. Ai miei collaboratori. A presto».

Le date annullate del tour “Angelo Venti Live” sono quelle di sabato 31 maggio a Enna e di domenica 1 giugno a Floridia, in provincia di Siracusa.