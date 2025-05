Ponte del 2 giugno, traffico intenso in vista: le tratte autostradali più a rischio e le novità sulla viabilità

Il ponte del 2 giugno si avvicina e con esso l'aumento del traffico sulle autostrade italiane. La Festa della Repubblica rappresenta un'importante occasione di viaggio, ma è fondamentale essere preparati. Scopri quali tratte saranno più a rischio e le ultime novità sulla viabilità per affrontare al meglio questo weekend lungo.

Il ponte del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, segna la prima grande occasione di spostamento prima dell’estate e si prevede un sensibile aumento del traffico stradale su tutto il territorio nazionale. Secondo le previsioni di Anas (Gruppo FS Italiane), le giornate più critiche saranno quelle tra la sera di venerdì 30 maggio e la mattina di sabato 31, con rientri attesi nella serata di domenica 2 giugno.

Saranno particolarmente congestionate le direttrici verso le località balneari, con un’intensificazione del traffico sulle principali strade statali del versante jonico, tirrenico e adriatico. Tra le aree più interessate: Toscana, Liguria, Campania, Calabria e Basilicata. Notevoli flussi sono previsti anche sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, specialmente in direzione degli imbarchi per la Sicilia.

Per il controesodo di domenica sera, si segnalano possibili criticità lungo l’A2 del Mediterraneo, la SS 18 Tirrena Inferiore e la SS 106 Jonica in Calabria, l’A19 in Sicilia, la SS 1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la SS309 Romea e la SS16 Adriatica.

Per migliorare la viabilità, Anas ha disposto la riapertura della galleria Coreca ad Amantea (Cosenza), lungo la SS 18 Tirrena Inferiore, dopo interventi strutturali. In Emilia-Romagna, è tornato percorribile in entrambi i sensi il ponte sul Rio Torto, sulla SS 12 Abetone e Brennero a Serramazzoni (Modena), con esclusione dei veicoli oltre 44 tonnellate.

In Toscana, è stato rimosso il semaforo provvisorio sulla SS223 di Paganico nel comune di Civitella Paganico, mentre in Basilicata è stata ripristinata la viabilità nella fascia oraria 7:00-23:00 sulla SS 18 Tirrena Inferiore a Maratea, in località Castrocucco, fino al 30 giugno, a seguito della richiesta del Commissario responsabile della gestione del transito.

Per agevolare la circolazione, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sull’intera rete stradale e autostradale domenica 1° giugno e lunedì 2 giugno dalle 7:00 alle 22:00.

Durante il ponte, Anas garantirà la massima sorveglianza con 2.050 operatori in turnazione, tra tecnici e personale operativo, oltre a 230 unità attive nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale per monitorare in tempo reale il traffico 24 ore su 24.

Anas ricorda la campagna “Guida e Basta”, contro le distrazioni alla guida, l’uso di alcol o droghe. Per restare aggiornati in tempo reale sulla viabilità, è disponibile l’app gratuita “VAI”, scaricabile su App Store e Play Store. Per assistenza, il servizio clienti Pronto Anas risponde al numero verde 800.841.148.