Sognando… Ballando con le Stelle, trionfa Chiquito: è il nuovo maestro dell'edizione autunnale

Chiquito, all’anagrafe Yovanny De Jesus Moreta, ha vinto l’ultima edizione di Sognando… Ballando con le Stelle, assicurandosi il ruolo di nuovo maestro per l’edizione autunnale del talent show in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.

La finale, trasmessa venerdì 30 maggio 2025, ha visto il ballerino dominicano esibirsi in coppia con Wanda Nara su una coinvolgente coreografia sulle note di “Conga”. La loro performance ha conquistato il pubblico, portando Chiquito alla vittoria contro le altre due coppie finaliste: Janiya con Gabriel Garko e Hugo con Federica Nargi, che si sono classificati secondi a pari merito.

L’annuncio del vincitore è stato accolto da una standing ovation in studio, segno dell’apprezzamento e del calore del pubblico nei confronti di Chiquito. La sua energia e il talento dimostrato nel corso della competizione lo hanno reso uno dei protagonisti più amati di questa edizione.

Sui social, però, non sono mancate le polemiche. Molti utenti hanno commentato il risultato finale, sostenendo che la presenza di Wanda Nara, figura molto seguita online, abbia influenzato in modo decisivo il verdetto. “Ha vinto per lo straordinario engagement che hanno i profili social di Wanda Nara”, si legge in diversi commenti apparsi su X e Instagram.

Nonostante le critiche, la vittoria di Chiquito rappresenta un passo importante per la sua carriera e lo conferma tra i protagonisti più apprezzati del mondo della danza televisiva italiana.