Valeria Marini guest star italiana a Beautiful: riprese della soap tra Capri e Napoli

Valeria Marini sbarca a Beautiful, portando il suo charme italiano nella celebre soap opera. Le riprese si svolgono tra le splendide location di Napoli e Capri, regalando un'atmosfera unica. L'attrice e showgirl ha condiviso la sua emozione sui social, promettendo momenti indimenticabili per i fan della serie.

Valeria Marini entra nel cast di Beautiful come guest star d’eccezione nelle puntate ambientate in Italia. L’attrice e showgirl, celebre per il suo passato al Bagaglino, ha preso parte alle riprese della soap opera statunitense, attualmente in corso tra Napoli e Capri.

Marini ha condiviso sui social l’entusiasmo per questa nuova esperienza televisiva, pubblicando un breve filmato dal set accompagnato da un messaggio emozionato: "La vita sa sorprenderti... a Capri ho vissuto un’emozione unica: tra bellezza, passione e magia pura. Grazie di cuore a tutti per l’affetto che mi dimostrate sempre".

Nel video si intravede la soubrette in alcune scene girate sull’isola campana, offrendo una piccola anticipazione di quello che sarà il suo ruolo all’interno della soap. Al suo fianco, anche Ginevra Lamborghini, secondogenita di Tonino Lamborghini e già nota al pubblico televisivo italiano, che ha preso parte alle riprese come altra guest star italiana.

Sui social, Marini ha pubblicato diversi scatti dal set insieme agli altri protagonisti, incluso un selfie con Katherine Kelly Lang, la storica interprete di Brooke Logan, figura simbolo di Beautiful fin dagli anni ’80.

Le puntate girate in Italia andranno in onda prossimamente negli Stati Uniti e successivamente in Italia, rafforzando ancora una volta il legame tra la soap e il pubblico italiano, da sempre affezionato alla serie.