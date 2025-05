Meghan Markle: Mi hanno insegnato a sentirmi in colpa per avere soldi

Home / Social News / Meghan Markle: Mi hanno insegnato a sentirmi in colpa per avere soldi

Meghan Markle condivide una riflessione profonda sul rapporto con il denaro, svelando come la sua educazione l’abbia portata a sentirsi in colpa per la ricchezza. Nel podcast Confessions Of A Female Founder, discute con Sara Blakely delle pressioni sociali che le donne affrontano riguardo al successo finanziario. Scopri come queste esperienze influenzano la loro autorevolezza e libertà.

Meghan Markle ha rivelato di essere cresciuta con la convinzione che fosse sbagliato parlare di denaro e di dover provare senso di colpa per la ricchezza. Lo ha raccontato nell’ultimo episodio del podcast Confessions Of A Female Founder, dove ha dialogato con Sara Blakely, fondatrice del marchio Spanx. Durante la conversazione, la duchessa di Sussex ha spiegato che alle donne viene spesso insegnato a non discutere apertamente di soldi, quasi fosse un argomento tabù. "C'è molto senso di colpa quando si ha molto denaro", ha detto, sottolineando come molte persone siano cresciute con la convinzione che "non ne avranno mai abbastanza". Meghan ha aggiunto che molte donne imprenditrici fanno fatica a concedersi il desiderio di aspirare a qualcosa di più, sia in termini di realizzazione personale sia di libertà finanziaria. Ha espresso il desiderio di adottare una mentalità più libera e positiva, come quella di Sara Blakely, capace di vivere il successo e i guadagni senza sensi di colpa. Blakely, che di recente ha lanciato un nuovo brand di calzature chiamato Sneex, ha condiviso la sua visione del denaro: “Dico sempre, soprattutto alle donne, che i soldi sono divertenti da guadagnare, divertenti da spendere e divertenti da donare”. Ha aggiunto che il denaro, più che cambiare le persone, tende ad amplificarne le caratteristiche: “È come se ti mettesse una lente d’ingrandimento addosso, ma non crea nulla di negativo”. L’episodio ha offerto uno spunto di riflessione sul rapporto tra successo femminile, autonomia economica e condizionamenti culturali, mettendo in luce come il senso di colpa legato al possesso di ricchezza possa influenzare profondamente le donne, anche quelle più affermate.

Altri aggiornamenti su Meghan Markle