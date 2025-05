Sintonizzati su “Hotties Play Thee Sims” con Megan Thee Stallion e Quen Blackwell

Le cose si fanno calde in The Sims!

Sintonizzatevi oggi per uno speciale livestream “Hotties Play Thee Sims” con la superstar e imprenditrice Megan Thee Stallion, vincitrice di tre premi Grammy, e la star virale di Internet Quen Blackwell durante la Dream Con.

Quando le Hotties si scatenano in The Sims 4 può succedere di tutto: preparatevi a un livestream imprevedibile e indimenticabile!

Gli spettatori possono sintonizzarsi oggi, 31 maggio, alle 01:15 CEST su www.youtube.com/thesims . Per ulteriori informazioni su come simulare la vostra estate con The Sims, visitate la Newsroom di The Sims qui - https://www.ea.com/it-it/games/the-sims/news/sim-your-summer