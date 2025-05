Nastri d'Argento 2024: Martone, Comencini e Sorrentino dominano con 10 nomination

Ai Nastri d’Argento 2024, tre grandi nomi del cinema italiano guidano la corsa con dieci candidature ciascuno: Mario Martone con Fuori, unico film italiano presentato all’ultimo Festival di Cannes, Francesca Comencini con Il tempo che ci vuole e Paolo Sorrentino con Parthenope. In un’annata di particolare vitalità per il cinema italiano, sono stati selezionati altri quattro titoli nella categoria Miglior Film: Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, Le assaggiatrici di Silvio Soldini, Napoli – New York di Gabriele Salvatores e Vermiglio di Maura Delpero.

Tra i premi speciali, il Nastro dell’Anno va a Diamanti di Ferzan Ozpetek. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 16 giugno al Museo Maxxi di Roma. Per la Migliore Regia, i finalisti sono sette: oltre ai già citati Martone, Comencini e Sorrentino, in gara ci sono anche Familia di Francesco Costabile, L’orto americano di Pupi Avati, La città proibita di Gabriele Mainetti e Vermiglio di Maura Delpero.

Sono sette anche i candidati per il Miglior esordio, tra cui: L’infinito di Umberto Contarello, Nero di Giovanni Esposito, Il sogno dei pastori di Tomaso Mannoni e La casa degli sguardi di Luca Zingaretti. Nella categoria Commedia compaiono titoli come Cortina Express, Diva Futura, FolleMente, La storia del Frank e della Nina e U.S. Palmese.

Tra le nomination per il Miglior Soggetto, spiccano El Paraiso, Hey Joe, Nonostante, Una figlia e Vittoria. Per la Sceneggiatura, sono stati selezionati Campo di battaglia, Fuori, Il tempo che ci vuole, L’abbaglio e Parthenope.

Le attrici protagoniste candidate sono Marianna Fontana (Luce), Valeria Golino (Fuori), Romana Maggiora Vergano (Il tempo che ci vuole), Martina Scrinzi (Vermiglio) e Federica Luna Vincenti (Eterno Visionario). Le non protagoniste includono Sonia Bergamasco, Matilda De Angelis, Elodie, Sabrina Ferilli, Federica Rosellini e Stefania Sandrelli.

Per gli attori protagonisti in gara ci sono Elio Germano, Fabrizio Gifuni, Claudio Santamaria, Filippo Scotti e Toni Servillo. I non protagonisti includono Roberto De Francesco, Francesco Di Leva, Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Paolo Pierobon. Nella categoria commedia, attrici come Pilar Fogliati, Matilde Gioli, Lucia Mascino, Micaela Ramazzotti e Barbara Ronchi competono accanto ad attori come Pietro Castellitto, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni e Yuri Tuci.

Tra i premi tecnici, per la Fotografia concorrono Luan Amelio Ujkaj, Cesare Bastelli, Paolo Carnera, Daniele Ciprì e Daria D’Antonio. Per la Scenografia in gara Andrea Castorina, Paola Comencini, Carmine Guarino, Rita Rabassini e Tonino Zera. I Costumi vedono tra i finalisti Maria Rita Barbera, Daria Calvelli, Andrea Cavalletto, Massimo Cantini Parrini e Carlo Poggioli.

Nel Montaggio spiccano Francesca Calvelli, Carlotta Cristiani, Francesco Di Stefano, Jacopo Quadri e Cristiano Travaglioli. Il Sonoro è rappresentato da Angelo Bonanni, Gianluca Costamagna, Mario Iaquone, Maricetta Lombardo e Umberto Montesanti. Per il premio dedicato ai Casting Director concorrono Stefania De Santis, Laura Muccino, Sara Casani, Anna Pennella, Paola Rota, Raffaele Di Florio e Francesco Vedovati.

Le candidature per la Migliore Colonna Sonora includono Fabio Amurri, Fabio Massimo Capogrosso, Colapesce, Carmen Consoli e Lele Marchitelli. Tra le Canzoni originali in gara ci sono L’avresti detto mai (Malika Ayane), La malvagità (Colapesce), Murì (Franco Ricciardi), Follemente (Levante), Canta ancora (Arisa) ed E sì arrivata pure tu (Valerio Piccolo).