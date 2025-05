VTKE - dichiarazione all’AGCOM

Il VTKE presenta la propria dichiarazione all’AGCOM: “Serve una vera libertà di scelta per i terminali nell’era della fibra ottica”

L’Alleanza dei produttori di apparecchiature terminali di telecomunicazione (VTKE – Alliance of Telecommunications Terminal Equipment Manufacturers) ha presentato ufficialmente all’AGCOM la propria posizione nell’ambito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 31/25/CONS, finalizzata alla definizione del punto di terminazione di rete (NTP) per i servizi di accesso a internet da postazione fissa.

Il VTKE sottolinea come la decisione dell’AGCOM sul posizionamento dell’NTP – in particolare in ambito FTTH – sarà determinante per il futuro della libertà di scelta dei terminali da parte degli utenti italiani. Secondo l’Alleanza, il punto di terminazione di rete dovrebbe essere stabilito al cosiddetto “Punto A”, ovvero alla presa ottica passiva all’interno delle abitazioni, e non includere l’ONT (Optical Network Terminal) tra gli apparati sotto il controllo esclusivo degli operatori.

“In pochi anni, la maggioranza degli utenti italiani accederà a internet tramite reti in fibra ottica. Se non viene garantita ora la libertà di scegliere i propri dispositivi, il principio del ‘modem libero’ sarà svuotato di significato”, dichiara il VTKE nella propria dichiarazione.

L’organizzazione ricorda come in molti altri Paesi UE la libertà di scelta dei terminali – anche su rete ottica – sia già una realtà consolidata, con benefici per consumatori, innovazione e concorrenza. Il documento evidenzia inoltre come non esistano motivazioni tecniche oggettive che giustifichino restrizioni al collegamento diretto di dispositivi di proprietà degli utenti alle reti in fibra.

Il VTKE conclude che una regolamentazione orientata al futuro deve prevedere un punto di terminazione di rete al “Punto A”, garantendo agli utenti – sia privati che aziendali – la possibilità di scegliere liberamente il dispositivo più adatto alle proprie esigenze, senza rinunciare alla possibilità di utilizzare quelli forniti dagli operatori.