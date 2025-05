Offre passaggio all'amica di famiglia e la violenta: arrestato un 62enne a Verdello

Ha offerto un passaggio in auto alla giovane vicina di casa, ma l'ha condotta in un luogo isolato e l'ha violentata. Un uomo di 62 anni, residente a Verdello in provincia di Bergamo, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

L'episodio è avvenuto lo scorso primo maggio a Verdellino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, coordinati dalla procura di Bergamo, l'uomo avrebbe da tempo perseguitato la ragazza, poco più che diciottenne. La fermava spesso nel cortile condominiale, con atteggiamenti molesti e lusinghe insistenti.

Quel giorno l'ha incontrata per strada, le ha proposto un passaggio e poi si è diretto verso un’area appartata, dove ha commesso la violenza. La vittima, sotto shock, si è confidata con un’amica e poi ha raccontato tutto ai genitori, che l’hanno accompagnata alla caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia.

Le indagini hanno confermato il racconto della giovane grazie a testimonianze dirette, conversazioni e immagini di videosorveglianza che hanno documentato la presenza del 62enne nel luogo indicato. Nei giorni successivi, l’uomo è stato nuovamente visto aggirarsi nell’area condominiale, forse con l’intento di avvicinare ancora la ragazza, che in quel momento era però insieme ai familiari.

Alla luce degli elementi raccolti, la procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare in carcere per l’uomo. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Verdello.