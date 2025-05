Gli appassionati di basket di tutto il mondo potranno provare un’inedita e innovativa versione dei videogiochi NBA il prossimo settembre

Tira, palleggia e schiaccia fino a canestro e guida la tua squadra verso la vittoria ? Utilizza diverse opzioni di personalizzazione per diventare una stella del basket oppure crea un avatar stravagante e divertente in stile cartone animato

? Gioca nei panni di tutte le mascotte ufficiali delle squadre NBA

La serata di gioco in famiglia è assicurata con il multiplayer locale fino a 4 giocatori

Outright Games, uno tra i principali publisher di intrattenimento interattivo per famiglie, è entusiasta di annunciare il suo prossimo titolo in uscita con licenza ufficiale: NBA Bounce. Sviluppato da Unfinished Pixel, questo videogioco di basket è adatto a tutta la famiglia e uscirà il 26 settembre 2025 per PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

Guarda il trailer ufficiale QUI

-https://www.youtube.com/watch?v=r9KV2qGO7kk-

Una nuova partita sta per cominciare e i fan dovranno perfezionare sia le mosse di base che quelle più complesse per guidare la propria squadra sul campo verso la vittoria. Con quattro modalità uniche che offrono diversi assetti di gioco, partite veloci e stagioni complete, 32 sfide per vincere trofei e nuovi oggetti da collezione da sbloccare, i fan potranno vivere un’esperienza di basket veloce, divertente e gratificante.

Con avatar maschili e femminili personalizzabili che includono opzioni per regolare la dimensione della testa, la tonalità del colore della pelle, i tratti del viso, i vestiti e gli accessori, i fan potranno creare un giocatore che li rappresenti fedelmente oppure sbizzarrirsi dando vita a un personaggio cartoon stravagante e divertente. Inoltre, tutte le mascotte ufficiali NBA saranno giocabili e sbloccabili, offrendo agli appassionati l’opportunità di giocare nei panni delle mascotte di squadre come Chicago Bulls, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Miami Heat e Milwaukee Bucks.

Pensato anche per i giocatori più giovani, il gioco include tutorial, comandi intuitivi e tre livelli di difficoltà, grazie ai quali i fan potranno tirare, palleggiare e schiacciare al proprio ritmo e vivere un’esperienza di gioco completamente autonoma. Nessuno resterà in panchina; grazie al multiplayer locale fino a 4 giocatori, tutta la famiglia potrà partecipare a una partita amichevole e creare insieme ricordi indimenticabili.

Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games, ha dichiarato: «Collaborare con l’NBA, lega professionistica con un’eredità così importante e con una notevole penetrazione in altri generi di intrattenimento, rappresenta una nuova pietra miliare per Outright Games. Con NBA Bounce è stato un privilegio poter mettere a disposizione la nostra esperienza

nella creazione di giochi giocabili anche dai più giovani, con i quali portare l’amore per il basket, lo sport e i videogiochi sportivi nella prossima generazione di fan.»

NBA Bounce uscirà su PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam il 26 settembre 2025.