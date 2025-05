Imagine Dragons infiammano Milano: 65mila fan in delirio per l'inizio del tour mondiale

Una vera e propria esplosione di emozioni ha invaso l’Ippodromo Snai La Maura di Milano, dove martedì 27 maggio gli Imagine Dragons hanno dato il via al loro attesissimo LOOM World Tour. Lo show ha registrato il tutto esaurito con oltre 65mila spettatori, sancendo il ritorno trionfale della band americana in Italia dopo tre anni.

Alle 21:00 in punto, le luci si sono abbassate e un boato ha accolto l’ingresso di Dan Reynolds e compagni. “Milano, questa è la nostra notte”, ha gridato il frontman, invitando il pubblico a lasciarsi tutto alle spalle. Da quel momento, ogni canzone è diventata un inno collettivo, cantato a memoria da migliaia di voci, in un’energia palpabile che ha travolto l’intero ippodromo.

La scaletta ha subito alzato il ritmo con successi come ‘Thunder’, ‘Bones’ e ‘It’s Time’. Reynolds ha mostrato una presenza scenica potente, alternando momenti di festa a intensi frammenti emotivi. La sua voce, perfetta e potente come in studio, ha emozionato durante l’esecuzione quasi a cappella di ‘Next to Me’, in un momento intimo che ha commosso anche lui.

Tra palloni giganti, lacrime, risate e interazioni continue con i fan, il concerto è diventato una celebrazione condivisa. Un paio di calze 'Vans' lanciate dal pubblico sono finite nelle mani del cantante, che ha ricambiato il gesto cambiandosi le sue in diretta. Poco dopo è sceso tra la folla, ha sventolato una bandiera tricolore e si è lasciato abbracciare dal calore dei fan, ringraziando più volte Milano in italiano con visibile affetto.

Con addosso solo una canotta nera, Reynolds ha fatto impazzire il parterre. Le urla sono aumentate, il palco si è acceso con le lingue di fuoco di ‘Shots’, seguita da ‘Radioactive’, ‘Demons’ e ‘Whatever It Takes’, con una scenografia visiva che ha moltiplicato l’impatto dei brani.

Durante lo spettacolo, Dan si è alternato tra batteria e pianoforte, senza mai interrompere il legame diretto con il pubblico. “Mi avete salvato la vita”, ha confidato. Le luci, sincronizzate con la musica, hanno accompagnato ogni istante, culminando in un video emozionale sulla carriera della band.

Il gran finale ha visto scatenarsi l’intero pubblico su ‘Believer’. Dopo oltre due ore di pura adrenalina, la band ha salutato con una promessa: “Ci vediamo la prossima volta”. E Milano ha risposto con lo stesso entusiasmo con cui aveva iniziato: un’onda di energia che resterà difficile da dimenticare.