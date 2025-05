Allerta terrorismo in Italia: gli Stati Uniti alzano il livello di rischio

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha aggiornato il proprio travel advisory per l’Italia, portandolo al livello 2 su 4. Secondo quanto pubblicato il 23 maggio sul sito ufficiale, ai cittadini statunitensi viene raccomandato di esercitare una maggiore attenzione durante i viaggi nel nostro Paese.

Il comunicato evidenzia la presenza di un rischio concreto di attacchi terroristici e di possibili episodi di violenza. Viene precisato che “c'è un rischio di violenza terroristica, tra cui attacchi terroristici e altre attività in Italia”, senza indicare zone specifiche o minacce imminenti.

L’allerta non vieta i viaggi, ma invita i turisti a mantenere alta la vigilanza, specialmente nei luoghi affollati, nei trasporti pubblici e durante eventi di grande richiamo. Il livello 2, definito come “increased caution”, è lo stesso attualmente valido per altri Paesi europei.

Le autorità italiane restano in costante contatto con i partner internazionali per monitorare la situazione e garantire la sicurezza. L'invito è a seguire le indicazioni ufficiali e a informarsi prima di mettersi in viaggio.