Bratz: Ritmo e Stile in arrivo il prossimo autunno

Gioca nei panni di Cloe, Yasmin, Sasha e Jade in una nuovissima avventura che unisce moda, danza e musica con 20 canzoni iconiche dell’universo Bratz.

Seguiamo il nostro stile! Facciamo la differenza nel mondo della moda partecipando ad una competizione globale nella Modalità Storia contenuta nel Pacchetto Bratz.

Fai vedere come ti muovi, crea nuovi look e scopri le tendenze più hot mentre esplori sei località in tutto il mondo.

Sfoggia il tuo stile nella Modalità Party e sfida i tuoi amici in multiplayer locale fino a 4 giocatori.

Mother of Pink! Le cattive più amate dai fan, Burdine Maxwell e le Tweevils, tornano per ostacolare in tutti i modi le Bratz!

Outright Games, uno dei principali editori di videogiochi, e MGA Entertainment (MGA), una delle più grandi aziende di giocattoli e intrattenimento al mondo, sono entusiasti di annunciare il titolo sviluppato grazie alla loro collaborazione: Bratz: Ritmo e Stile. Un nuovo gioco che combina moda, musica e ritmo in uscita il 12 settembre 2025 per PlayStation4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

Vesti i panni di Cloe, Yasmin, Sasha e Jade; con il Pacchetto Bratz i fan possono sfilare in passerella per mostrare nuovi look audaci e alla moda. Sfoggia il tuo stile con gli amici nella modalità party, che offre tre formati unici di gioco in modalità multiplayer locale fino a 4 giocatori e partecipa a una competizione di moda globale nella Modalità Storia per giocatore singolo, che permette ai giocatori di esplorare sei città, tra cui Londra, Tokyo e la città natale delle Bratz, Stilesville, mentre scoprono le tendenze locali di moda più hot e raccolgono monete per acquistare nuovi outfit.

Con oltre 400 capi d’abbigliamento, scarpe, make-up e acconciature, insieme a opzioni aggiuntive per cambiare i colori degli outfit, i giocatori possono divertirsi con gli abbinamenti per creare il loro look da sogno. I fan di lunga data vivranno l’ultima avventura videoludica targata Bratz, con 20 canzoni originali dell’universo Bratz, capi iconici tratti dalle linee di moda passate e numerosi Easter Egg. I giocatori ritroveranno anche personaggi amatissimi, tra cui le regine di stile Kumi, Felicia, Nevra e Roxxi, oltre alle iconiche antagoniste Burdine Maxwell e le Tweevils, pronte a tutto pur di sconfiggere le Bratz.

Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games, ha dichiarato: «È stato un piacere collaborare ancora una volta con i nostri amici di MGA per un nuovo gioco delle Bratz. Essendo un'IP iconica che è cresciuta insieme ai suoi fan negli ultimi vent'anni, siamo entusiasti di presentare una ricostruzione autentica dei temi centrali del brand, in particolare l’amicizia, anche grazie all’inclusione del multiplayer locale fino a 4 giocatori.

Josh Hackbarth, Chief Marketing Officer di MGA Entertainment, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di lanciare un nuovo videogioco delle Bratz in cui i fan di lunga data possono dare libero sfogo alla loro passione per la moda. Bratz: Ritmo e Stile è fatto su misura per i fan di oggi, per celebrare tutto ciò che rappresenta il brand: il Pacchetto Bratz originale, la loro amicizia e l’espressione di sé attraverso lo stile.»

Lanciato per la prima volta da MGA Entertainment nel 2001, Bratz è diventato uno dei brand di bambole fashion più conosciuti e riconosciuti a livello globale. La collezione originale presenta Cloe, Sasha, Yasmin e Jade — un gruppo di amiche super alla moda e diverse tra loro, sempre pronte a dettare tendenze ed esprimere la propria personalità. Nel corso degli anni 2000, il brand ha battuto tutti i precedenti record di vendite di giocattoli, mentre la licenza si è estesa a serie TV, film e videogiochi. Le Bratz continuano a riscuotere grande successo anche negli anni 2020, con la serie social Alwayz Bratz, che ha lanciato la sua seconda stagione a febbraio 2025.

Outright Games e MGA Entertainment hanno collaborato già nel 2022 per Bratz: Mostra il tuo stile, il primo videogioco delle Bratz per console e PC rilasciato dopo oltre un decennio, e nel 2021 per il titolo mobile Bratz Total Fashion Makeover, lanciato nell’ anno del 20º anniversario del brand.

Bratz: Ritmo e Stile arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam il 12 settembre 2025.