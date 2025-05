Diablo Immortal compie tre anni.

Evento anniversario in diretta il 1º giugno

Diablo Immortal festeggia il suo terzo anniversario dal lancio e gli sviluppatori stanno mettendo in campo tutte le risorse per offrire un evento che metterà alla prova il valore e ricompenserà il coraggio di tutti i giocatori e le giocatrici. Tre anni di spedizioni, uccisioni di demoni e accumulo di bottini leggendari vi hanno condotto a questo momento solenne. Preparate le armi. Affinate le vostre strategie. Radunate il clan. I festeggiamenti iniziano il 1º giugno ed è richiesta la presenza di tutti sul campo di battaglia. Non perdete l'opportunità di conquistare la Prova del Male Autentico, collezionare ricompense esclusive e onorare tre anni di gloriose battaglie.