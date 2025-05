Il Papa riceve il Napoli: Lo scudetto è il trionfo della squadra, non del singolo

Home / Social News / Il Papa riceve il Napoli: Lo scudetto è il trionfo della squadra, non del singolo

Il Papa ha accolto la squadra del Napoli in Vaticano per celebrare la storica vittoria dello scudetto. Questo incontro ha messo in luce il valore del successo collettivo, sottolineando come il trionfo sia frutto di un impegno condiviso e non di singoli protagonismi. Un momento di festa e riflessione per la città partenopea.

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano la squadra del Napoli, per celebrare la storica vittoria dello scudetto. L'incontro è stato l’occasione per riflettere sul significato profondo del successo sportivo, visto non solo come traguardo tecnico, ma come simbolo di coesione e lavoro di gruppo. "È stata una grande festa per la città di Napoli", ha dichiarato il Pontefice rivolgendosi ai giocatori, allo staff tecnico e alla dirigenza. "Ma ciò che voglio sottolineare è che vincere il campionato è il frutto di un cammino collettivo. Non conta l’exploit di un singolo, ma l’armonia della squadra: giocatori, allenatore, staff e società. Questo è il vero valore, anche dal punto di vista sociale." Il Papa ha poi parlato del valore educativo e sociale del calcio, ricordando come uno sport così popolare possa diventare esempio di collaborazione, spirito di sacrificio e condivisione dei talenti individuali a beneficio del gruppo. Durante l’udienza, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha omaggiato Papa Leone XIV con la maglia numero 10, simbolo di leadership e creatività, firmata da tutti i calciatori che hanno contribuito alla vittoria del tricolore.

Altri aggiornamenti su Papa