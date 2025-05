Comunali 2025: Salis e Barattoni vincono a Genova e Ravenna, ballottaggio a Taranto e Matera

Alle elezioni comunali 2025, Genova e Ravenna premiano il campo largo già al primo turno, mentre a Taranto e Matera sarà necessario attendere il ballottaggio dell'8 e 9 giugno. In totale, si è votato in 117 Comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove centri commissariati in Sicilia, ma i riflettori erano puntati sui quattro capoluoghi principali.

A Genova, Silvia Salis ha conquistato la vittoria con il 51,48%, superando Pietro Piciocchi (44,20%) e strappando la città al centrodestra. Sostenuta da Pd, M5S, Alleanza Verdi-Sinistra e liste civiche, la nuova sindaca ha dedicato la vittoria al padre scomparso: "Mi avrebbe detto che è orgoglioso di me". Salis ha parlato di “cambiamento e unità” come chiavi del successo, criticando la destra per una campagna "grossolana" e priva di visione sulle infrastrutture sociali.

A Ravenna è arrivata la riconferma per Alessandro Barattoni, che ha superato il primo turno con il 58,15%. Il suo principale sfidante, Nicola Grandi, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla civica 'Viva Ravenna', si è fermato al 25,05%. Barattoni ha ringraziato i ravennati per la fiducia e ha promesso impegno contro l’astensione.

A Taranto la sfida è tra Pietro Bitetti (37,39%), sostenuto dal centrosinistra, e Francesco Tacente (26,14%), sostenuto da un'alleanza civica di centro. Il centrodestra si è presentato diviso, influendo sull'esito del primo turno.

A Matera, Roberto Cifarelli (43,52%) sostenuto da una coalizione civica trasversale, andrà al secondo turno contro Antonio Nicoletti del centrodestra (36,98%).

L'affluenza si è attestata al 56,29%, in linea con la tornata precedente. Aumenta a Genova e Taranto, in calo a Ravenna e Matera.