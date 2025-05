Revocati i limiti alla gittata delle armi a Kiev: l'Ucraina potrà colpire anche in Russia

Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all’Ucraina. Lo ha annunciato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz durante il suo intervento all’Europaforum di Wdr.

“Non ci sono più limitazioni sulle armi consegnate a Kiev: né dagli inglesi, né dai francesi, né da noi. Nemmeno dagli americani”, ha dichiarato Merz. “L’Ucraina ora può anche difendersi colpendo obiettivi militari in Russia”, ha aggiunto il cancelliere, sottolineando un cambiamento significativo nella strategia bellica dell’Occidente.

Secondo Merz, Vladimir Putin interpreterebbe ogni tentativo di dialogo come un segnale di debolezza. “Se neppure un’iniziativa come un incontro in Vaticano riceve apertura da Mosca, dobbiamo prepararci a un conflitto più lungo di quanto ci aspettassimo”, ha dichiarato.

La risposta del Cremlino non si è fatta attendere. Il portavoce Dmitry Peskov ha definito “pericolosa” la decisione degli alleati occidentali: “Se davvero queste scelte sono state compiute, rappresentano un passo nella direzione opposta rispetto a un dialogo politico. È una scelta che aumenta la tensione”, ha affermato.

La senatrice russa Natalia Nikonorova, membro della Commissione Affari Internazionali del Consiglio della Federazione, ha spiegato alla Tass che le forniture di armi a lungo raggio obbligheranno Mosca a rivedere i propri piani strategici, incluso quello di istituire una zona cuscinetto.

“Ogni annuncio europeo in merito modifica la nostra pianificazione operativa in base alla portata delle armi inviate”, ha detto la senatrice, ribadendo che “la priorità assoluta della Russia resta la sicurezza dei propri cittadini”. Nikonorova ha ipotizzato anche che l’Occidente stia cercando una tregua di 30 giorni per rafforzare le forze ucraine.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà domani a Berlino in visita ufficiale, secondo quanto riportato da Der Spiegel. Durante l’incontro con Merz saranno affrontati i temi dei negoziati Ucraina-Russia e del nuovo pacchetto di sanzioni UE contro Mosca. È previsto anche un colloquio con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.