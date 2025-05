Michel Platini smentisce il ritorno alla Juventus: Nessuno mi ha chiamato

Michel Platini interrompe le speculazioni su un suo possibile ritorno alla Juventus, rispondendo alle recenti voci che lo indicavano come futuro presidente del club. Durante la 20ª edizione della Golf Cup, evento benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, Platini ha affermato chiaramente: Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho contatti.

Negli ultimi giorni si sono diffuse voci su un possibile ritorno di Michel Platini alla Juventus, questa volta con il ruolo di presidente. Indiscrezioni che lo stesso ex campione francese ha categoricamente smentito durante la 20ª edizione della Golf Cup, evento benefico promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro.

"Nessuno mi ha mai chiamato dalla Juve, non ho nessun contatto con nessuno", ha chiarito Platini, oggi 69enne. "Già 40 anni fa l’avvocato Agnelli mi chiese di restare. Rifiutai perché volevo tornare a casa. È un onore che ancora oggi si pensi a me, ma sto bene e a 70 anni non è facile cambiare vita".

L’ex presidente della UEFA ha anche commentato la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto negli ultimi anni: "Non è finita, attendiamo le motivazioni scritte previste per metà giugno. Potrebbe esserci un appello al tribunale federale svizzero. Per me non sarebbe mai dovuta cominciare: si è chiusa dopo dieci anni, non è stato piacevole. In base alle motivazioni capiremo come muoverci".

Riguardo al possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera, Platini ha preferito restare diplomatico: "Conte ha vinto lo Scudetto col Napoli, è una figura importante per la Juve, ma non voglio entrare nelle loro dinamiche. Anche Tudor è stato un buon tecnico, ma per vincere servono grandi giocatori".

Infine, una riflessione sul ruolo degli allenatori: "Non sono mai stato un grande sostenitore del loro impatto. Sono i calciatori a scrivere la storia dei club, anche se alcuni tecnici sono più bravi di altri. Se Conte dovesse tornare, sarebbe una figura giusta per la Juve: ciò che ha fatto a Torino e a Napoli è notevole".