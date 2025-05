Referendum 8-9 Giugno: la Cgil lancia lo spot di Paolo Genovese per invitare al voto

La Cgil ha presentato oggi un nuovo spot in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, firmato da Paolo Genovese e diretto da Rolando Ravello. Il video nasce con un obiettivo preciso: combattere l’astensionismo e riaffermare il valore del voto come atto democratico essenziale.

Protagoniste dello spot sono persone comuni, uomini e donne di ogni età, cultura e orientamento. La scelta narrativa punta a evidenziare come, nonostante le diversità, il voto resti uno strumento fondamentale per esprimere le proprie opinioni, anche in tempi di sfiducia e incertezza.

Girato a Roma tra strade, piazze e parchi, il video assume la forma di un passaparola collettivo, una testimonianza popolare che vuole rompere il silenzio calato sui quesiti referendari. Si tratta di un invito civile e diretto a tutti quei cittadini tentati dalla rinuncia al voto.

“Tante voci insieme possono cambiare le cose”: questo il messaggio centrale del video, che richiama con forza il potere della partecipazione democratica. A poco più di due settimane dalla consultazione, la Cgil sceglie di dare spazio a chi vuole esercitare un diritto costituzionale fondamentale, ribadendo che ogni opinione merita di essere ascoltata.