Belve - Martedì 27 Maggio: Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero ospiti di Francesca Fagnani

Domani, martedì 27 maggio, va in onda una nuova puntata di Belve, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani. L'appuntamento, come di consueto, è su Rai 2 alle 21.20, con una serata ricca di emozioni e confronti diretti.

Ospiti della puntata saranno il calciatore Mario Balotelli, l'attrice Lunetta Savino e l'imprenditore Massimo Ferrero. Come sempre, Francesca Fagnani non farà sconti, affrontando con il suo stile unico e irriverente gli ospiti, pronti a mettersi in gioco e a rispondere alle sue domande chiare e dirette.

A impreziosire la serata ci sarà il momento musicale con Serena Brancale, che interpreterà una cover, regalando così una pausa musicale all'insegna della qualità.

Il programma si concluderà con la consueta sigla di chiusura, dove verranno mostrati i fuori onda degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico affezionato di Belve.