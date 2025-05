Serie A: Juventus in Champions, Empoli e Venezia retrocedono

Il campionato di Serie A si è chiuso oggi, 25 maggio, con l’ultima giornata che ha definito i piazzamenti europei e le retrocessioni. La Juventus conquista un posto in Champions League grazie alla vittoria per 3-2 sul campo del Venezia, raggiungendo quota 70 punti e classificandosi al quarto posto dietro Napoli, Inter e Atalanta.

Empoli e Venezia in Serie B con il Monza, Roma e Fiorentina in Europa

In zona retrocessione, il verdetto è amaro per l’Empoli e il Venezia, che scendono in Serie B insieme al Monza, già matematicamente retrocesso da settimane. I toscani perdono 2-1 in casa contro il Verona e chiudono al terz’ultimo posto con 31 punti. Il Venezia è penultimo a 30.

La Roma accede all’Europa League grazie al netto successo per 3-0 sul Torino, mentre la Fiorentina strappa un posto in Conference League battendo l’Udinese 3-2 in trasferta. Grande delusione per la Lazio, che rimane fuori dalle competizioni europee dopo la sconfitta interna contro il Lecce. I salentini, guidati da Giampaolo, festeggiano la salvezza allo Stadio Olimpico.