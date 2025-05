Gaza, Nanni Moretti attacca Netanyahu: Quanti palestinesi devono ancora morire?

Nanni Moretti interviene sul conflitto in corso a Gaza con un messaggio diretto al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il regista ha pubblicato su Instagram una foto del primo ministro accompagnata da una frase netta: "Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?". Lo sfogo sui social dopo l'infarto Reduce da un'operazione al cuore a seguito di un infarto, il regista romano ha scelto di esporsi pubblicamente, raccogliendo in poche ore centinaia di commenti. Molti follower lo hanno ringraziato per aver preso posizione, lodando il suo coraggio e la sua sensibilità. Non sono mancati, però, anche i pareri contrari. Il post ha generato polemiche e acceso un ampio dibattito tra gli utenti, divisi sull'opportunità dell'intervento e sulle implicazioni politiche del messaggio. Le discussioni continuano a moltiplicarsi sotto alla pubblicazione.

Altri aggiornamenti su Gaza

Veronica Gentili lancia un appello per Gaza durante l'Isola dei Famosi: Non si può più aspettare

Durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, la conduttrice Veronica Gentili ha interrotto per un momento il tono leggero del reality per rivolgere un appello alle istituzioni italiane ed europee.

Papa Leone XIV: appello per Gaza e ricordo commosso di Papa Francesco

Papa Leone XIV ha rinnovato il suo accorato appello per la pace nella Striscia di Gaza, denunciando la gravità della situazione umanitaria e chiedendo l’ingresso immediato di aiuti per la popolazione civile.

Gaza, 44 morti nei raid israeliani: Netanyahu promette offensiva totale contro Hamas

La notte sulla Striscia di Gaza è stata segnata da nuovi raid israeliani che hanno causato almeno 44 vittime, in gran parte donne e bambini, secondo quanto riferito da Mahmoud Bassal, portavoce della Difesa civile palestinese.