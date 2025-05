Prato, 18enne colpito da un pugno in piazza: è in coma, si cerca l'aggressore

Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di sabato 24 maggio nel centro di Prato, precisamente in piazza Buonamici, intorno alle ore 23:00. Un ragazzo italiano di 18 anni, residente a Campi Bisenzio, è stato improvvisamente aggredito da un uomo, descritto come straniero, che lo ha colpito con un violento pugno al volto. Il giovane ha battuto la testa cadendo sui gradini: è in coma farmacologico A causa del colpo, il giovane ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro, battendo la testa sui gradini della piazza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo l’attacco, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Al momento dell’aggressione erano presenti la fidanzata della vittima, una ragazza di 17 anni, e un’altra giovane. Le due testimoni hanno fornito una prima ricostruzione dell’accaduto, che sarà fondamentale per le indagini in corso. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova in coma farmacologico. La Procura di Prato ha affidato il caso alla Squadra Mobile della Questura, che sta lavorando per identificare l’aggressore e comprendere le ragioni che hanno portato al violento gesto. Gli inquirenti lanciano un appello a chiunque abbia assistito all’episodio affinché si faccia avanti per aiutare a chiarire la dinamica dei fatti.

