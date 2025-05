Tragedia sulle Alpi svizzere: ritrovati i corpi di cinque sciatori dispersi

I corpi di cinque sciatori sono stati ritrovati nel massiccio del Rimpfischhorn, tra le vette delle Alpi svizzere, non lontano dalla rinomata località di Zermatt. A confermare il ritrovamento è stata la polizia del Canton Vallese, intervenuta sul posto dopo giorni di ricerche in condizioni ambientali difficili.

Le vittime si trovavano sul ghiacciaio Adler

I corpi sono stati localizzati sul ghiacciaio Adler, una zona montuosa complessa da esplorare a causa dell’altitudine e delle condizioni meteo avverse. Le autorità hanno comunicato che le procedure per l'identificazione formale delle vittime sono ancora in corso. Non sono stati forniti al momento ulteriori dettagli sull'identità degli sciatori o sulle dinamiche dell’incidente.

L'area interessata è molto frequentata dagli appassionati di alpinismo e sci d’alta quota, ma può risultare estremamente pericolosa in caso di maltempo o scarsa visibilità. Le indagini proseguono per chiarire cosa sia accaduto esattamente durante l’escursione.