Claudio Ranieri: Il nuovo allenatore della Roma? Era solo una battuta

Claudio Ranieri ha voluto chiarire con tono disteso quanto dichiarato nei giorni scorsi: “Il nuovo allenatore della Roma verrà annunciato il 1° luglio? Era solo una battuta”. Lo ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, rispondendo con ironia alle indiscrezioni sul suo successore. “Non penso a come verrà accolto, ma quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti”, ha aggiunto.

Ringraziamenti e riflessioni sull’ultima partita in casa

Parlando del clima allo stadio Olimpico durante la gara contro il Milan, Ranieri si è detto profondamente colpito: “Ero concentrato sulla partita, poi nei giorni successivi penserò a tutto ciò che è successo. Ringrazio i tifosi, non mi aspettavo niente del genere. Mi sarei accontentato di uno striscione con scritto ‘Grazie mister’, invece la coreografia è stata meravigliosa”.

Sul bilancio della stagione, ha spiegato: “Siamo in Europa, ma ancora non sappiamo in quale competizione. Dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver dato tutto. Questo è un campionato bellissimo, tutti stanno lottando”.

Il futuro, l’addio e le valutazioni personali

“Che voto mi darei? Non spetta a me. Ho dato tutto me stesso, non si può vincere sempre. A volte bisogna conoscere anche il gusto amaro della sconfitta. Pensavo di aver chiuso a Cagliari, ora penserò a stare bene con i miei amici”, ha detto con un sorriso il tecnico, confermando il ritiro dalle panchine.

Riguardo al futuro della squadra e al Fair Play Finanziario, Ranieri ha citato una vecchia massima: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Il nostro gatto scappa ancora da tutte le parti”. Ha poi evidenziato il buon lavoro fatto: “Sono soddisfatto, ma c’è ancora tanto da fare. La strada è buona. Non dobbiamo fare rivoluzioni, il girone di ritorno ci ha visto primi: fiducia a questa squadra”.

Situazione infortuni e avversario ostico

Ranieri ha fatto il punto sui giocatori in dubbio per la trasferta a Torino: “Credo che Dovbyk, Pellegrini e Dybala partiranno con noi. Dovbyk si è allenato bene e se tutto andrà secondo i piani farà la rifinitura. L’ultimo allenamento è stato ottimo, i ragazzi sono molto determinati”.

Infine, sull’avversario: “Il Torino è una squadra tosta, ha perso solo una gara in casa nelle ultime cinque. Non credo che si scansino per favorire la Juventus. Loro sono abituati a lottare sempre. Per la formazione aspetto sempre il sabato sera, studio l’avversario per capire come metterlo in difficoltà. Mi fido del mio istinto”.