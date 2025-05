Covid - Variante LP.8.1: Perché Preoccupa - Identikit e Sintomi

La variante Covid LP.8.1, emergente da febbraio 2025, sta suscitando crescente preoccupazione globale. Con una diffusione rapida, ha superato altre varianti, attirando l'attenzione di scienziati e autorità sanitarie. Ecco il suo identikit, i sintomi e i motivi del timore crescente.

La variante Covid LP.8.1 sta destando crescente preoccupazione a livello globale. Notata con maggiore insistenza a partire da febbraio 2025, la sua diffusione ha superato quella di altre varianti, suscitando l'interesse della comunità scientifica, degli enti regolatori e delle istituzioni sanitarie. Negli Stati Uniti e in altre regioni del mondo, LP.8.1 ha rapidamente scalzato la variante XEC, che al momento della sua comparsa in Europa dominava ancora per il 50% delle sequenze. Caratteristiche della Variante LP.8.1 LP.8.1, che rientra nella famiglia JN.1, è figlia di KP.1.1.3 e si è manifestata per la prima volta con un campione raccolto il 1° luglio 2024. Questo ceppo ha mostrato una rapida evoluzione, dando origine a sottovarianti come LP.8.1.1, che potrebbero diventare predominanti. Le varianti LP.8.1 e XEC appartengono alla famiglia BA.2.86 di Omicron, che si distacca antigenicamente dal gruppo XBB, in circolazione nel 2023. Una delle caratteristiche distintive di LP.8.1 è la presenza di sei mutazioni sulla proteina Spike, che aumentano la sua affinità al recettore, rendendola potenzialmente più trasmissibile rispetto ad altre varianti. Secondo l'Agenzia europea del farmaco (EMA), questa mutazione conferisce un vantaggio evolutivo in termini di crescita e trasmissibilità, insieme a una maggiore capacità di evasione immunitaria. Impatto sulla Salute Pubblica e Sintomi Nonostante le preoccupazioni, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito la variante LP.8.1 come una "variante sotto monitoraggio" sin dai primi di febbraio. L'OMS ha comunque sottolineato che, a livello globale, il rischio aggiuntivo per la salute pubblica rappresentato da LP.8.1 è basso. Secondo le previsioni, i vaccini raccomandati dovrebbero continuare a essere efficaci anche contro questa variante, prevenendo malattia sintomatica e grave. Le evidenze finora raccolte non suggeriscono un impatto peggiore in termini di sintomi e malattia grave rispetto ad altre varianti. Tuttavia, la diffusione di LP.8.1 è già confermata in aumento, e questa variante sta diventando predominante in molte regioni, inclusi Asia, Europa e Stati Uniti. Negli Stati Uniti, LP.8.1 rappresenta già il 70% delle sequenze di Covid rilevate, secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) aggiornati al 10 maggio 2025.

