Bandiere Verde 2025: le 158 spiagge ideali per bambini scelte dai pediatri

Le Bandiere Verdi 2025 premiamo 158 spiagge ideali per bambini, scelte da oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri. Da Grado a Santa Maria del Focallo, le località più sicure e accoglienti per le vacanze in famiglia, con nuove spiagge premiate e diverse regioni in testa alla classifica.

Da Grado in Friuli-Venezia Giulia a Santa Maria del Focallo in Sicilia, le nuove Bandiere Verdi 2025 premiano 158 spiagge considerate perfette per i più piccoli. A selezionarle sono stati 3.075 pediatri italiani e stranieri, che hanno individuato le località più adatte per le vacanze in famiglia: 150 in Italia e 8 all’estero.

Nuove località premiate e regioni in vetta

Tra i nuovi ingressi spiccano due spiagge a Baia Domizia (Caserta) e una a Paola (Cosenza). La Calabria guida la classifica con 21 spiagge a misura di bambino, seguita dalla Sicilia (18) e dalla Sardegna (16). L’Abruzzo vanta la maggiore densità di bandiere verdi, con una spiaggia ogni 11,8 km, mentre la Campania, grazie alle nuove assegnazioni, supera Lazio, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo con 12 località premiate.

L’elenco aggiornato è stato presentato da Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa, durante un incontro nella Sala dei Quadri del Palazzo Ducale di Sessa Aurunca, una delle nuove località insignite. Il riconoscimento torna in Campania dopo nove anni, premiando sia Cellole che Sessa Aurunca, entrambe parte del litorale di Baia Domizia.

Caratteristiche delle spiagge con Bandiera Verde

Le località scelte dai pediatri devono offrire spiagge ampie, con spazio tra gli ombrelloni, mare pulito e basso per facilitare i giochi in acqua, servizi di assistenza, ristorazione e spazi per il divertimento. Fondamentali anche l’accessibilità e la sicurezza.

A seguito dell’aumento delle famiglie straniere (+35-40% rispetto al periodo pre-pandemico), il decalogo per la sicurezza dei bambini al mare è stato tradotto in francese e tedesco, oltre che in inglese e spagnolo.

Distribuzione nazionale e internazionale

La provincia di Salerno guida per numero di località premiate (9), seguita da Reggio Calabria (8) e Latina (7). A pari merito con 6 bandiere verdi si trovano Ragusa, Teramo e Venezia. L’iniziativa, avviata nel 2008, non ha mai revocato alcun riconoscimento.

Tra le spiagge europee premiate ci sono località in Spagna (Estepona, Malaga, Marbella, Fuengirola) e in Romania (Costanza). In Africa, le bandiere sventolano su Coco Beach a Dar es Salaam (Tanzania), Kendwa (Tanzania) e La Marsa (Tunisia).

La cerimonia ufficiale di consegna si terrà il 12 luglio a San Salvo (Chieti), presso la Sala consiliare del Municipio.