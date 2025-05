SuperEnalotto, centrato 6 da oltre 35 milioni a Desenzano del Garda

Un jackpot di oltre 35 milioni di euro è stato vinto a Desenzano del Garda al SuperEnalotto, grazie a un 6 vincente. La vincita è stata realizzata presso una tabaccheria di via Durighello 4. L’estrazione ha regalato anche un 5+1 a un giocatore di Cantù, in provincia di Como.

Colpo milionario al SuperEnalotto: a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, è stato centrato un "6" da oltre 35 milioni e 415mila euro. La giocata vincente è stata effettuata nella tabaccheria di via Durighello 4. La stessa estrazione ha premiato anche un fortunato giocatore di Cantù, in provincia di Como, con un 5+1.

Come funziona la schedina e quanto si vince

La giocata minima al SuperEnalotto prevede una sola colonna, composta da 6 numeri, al costo di 1 euro. Aggiungendo l’opzione SuperStar, il prezzo sale a 1,50 euro per colonna. La giocata massima comprende 27.132 colonne e può essere effettuata tramite i sistemi a caratura, con quote da 5 euro per singoli partecipanti che condividono l’eventuale vincita.

Il sistema premia i giocatori con combinazioni vincenti da 2 a 6 numeri, compresi i 5+. I premi variano in base al jackpot accumulato. Ecco una stima dei premi medi:

2 numeri: circa 5 euro

3 numeri: circa 25 euro

4 numeri: circa 300 euro

5 numeri: circa 32.000 euro

5+1: circa 620.000 euro

Verifica vincite e numeri estratti

È possibile controllare le eventuali vincite tramite l'App ufficiale del SuperEnalotto o consultando l’archivio online delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente dell'estrazione che ha assegnato il "6" milionario è:

Numeri: 2, 19, 23, 46, 49, 72Jolly: 71SuperStar: 88

Il jackpot del prossimo concorso ripartirà da 4,2 milioni di euro.