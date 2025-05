Parma, feto ritrovato su un marciapiede nel quartiere Crocetta

Un ritrovamento drammatico ha scosso la città di Parma nella prima mattinata di oggi, 22 maggio. Un feto è stato rinvenuto sul marciapiede di un piccolo parco pubblico situato nei pressi di via Federico II, nel quartiere Crocetta.

La segnalazione e l’intervento degli investigatori

A dare l’allarme è stato un cittadino parmigiano, che ha notato la presenza del corpo e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha delimitato l’area e avviato i rilievi tecnici.

Le autorità giudiziarie stanno indagando per chiarire l’origine del feto e ricostruire l’esatta dinamica del rinvenimento. Il luogo in cui è avvenuta la scoperta è una delle zone più frequentate della città, soprattutto al mattino, per la vicinanza a numerose attività commerciali lungo via Emilia.