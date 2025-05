Chris Brown rilasciato su cauzione da 5 milioni: confermato il tour mondiale

Chris Brown è stato rilasciato su cauzione da un tribunale di Londra, che ha fissato l'importo a una cifra record di 5 milioni di sterline (circa 5,8 milioni di euro), dopo l’accusa di un’aggressione avvenuta nel 2023 in un nightclub della capitale britannica.

Tour mondiale al via nonostante le accuse

Il cantante statunitense, 36 anni, noto per brani come "Loyal", "Under the Influence" e "Turn Up the Music", è accusato di aver colpito un produttore musicale con una bottiglia di tequila al Tape, un esclusivo locale di Mayfair. Dopo l’arresto a Salford il 15 maggio e sei giorni in custodia, la Southwark Crown Court ha concesso la libertà condizionata il 21 maggio.

Brown ha annunciato il suo ritorno sul palco tramite Instagram, scrivendo: "From the cage to the stage!", confermando l'inizio del suo tour l'8 giugno da Amsterdam. Il giudice Tony Baumgartner ha disposto il pagamento immediato di 4 milioni di sterline, con il saldo del restante milione entro una settimana. Tra le restrizioni imposte: l'obbligo di residenza nota al tribunale, il divieto di contattare la presunta vittima, l’accesso vietato al Tape e la riconsegna del passaporto in assenza di viaggi per concerti.

Prossima udienza e tappe europee

Il prossimo appuntamento giudiziario è fissato per il 20 giugno, tra i concerti di Cardiff e Londra. Comparirà anche il co-imputato Omololu Akinlolu, 38 anni, conosciuto come HoodyBaby. Entrambi devono rispondere dell'accusa formale di lesioni gravi (“grievous bodily harm”), anche se al momento non hanno presentato una dichiarazione di colpevolezza o innocenza.

Nonostante l’indagine in corso, l’artista prosegue con il suo tour, che lo porterà in diverse città europee tra cui Manchester, Birmingham, Glasgow e Londra.