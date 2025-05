Trapianto da record a Palermo: madre 77enne dona il rene alla figlia malata

A Palermo una donna di 77 anni ha donato un rene alla figlia affetta da insufficienza renale cronica. Il trapianto è stato effettuato con successo presso l’Ismett-Upmc, segnando un caso eccezionale in Italia per l’età avanzata della donatrice.

Un gesto d'amore che supera ogni limite anagrafico

“Quando ho saputo che potevo donare il rene a mia figlia non ho avuto alcun dubbio”, ha raccontato Teresa, la donatrice. “Non ho problemi fisici e lo rifarei. Questo gesto ha alleviato le sue sofferenze”.

Secondo i medici dell’Ismett, questo intervento dimostra come la donazione da vivente possa essere una soluzione valida anche in età avanzata, grazie a valutazioni cliniche rigorose e tecniche chirurgiche moderne.

“La signora Teresa è tra le donatrici più anziane in Italia”, ha spiegato Barbara Buscemi, responsabile medico del programma. “Ma ha affrontato l’intervento senza complicazioni, alzandosi già nel primo giorno post-operatorio e venendo dimessa rapidamente”.

Trapianto con tecniche avanzate e percorso di cura efficace

L’intervento è stato realizzato con nefrectomia laparoscopica, una tecnica che riduce i tempi di recupero e minimizza i rischi. Prima dell’operazione, la donatrice è stata sottoposta a un iter completo per accertarne l’idoneità, vista l’età.

“Ero in lista per un rene da donatore cadavere”, ha dichiarato Rosa, la figlia trapiantata. “I tempi erano lunghi e peggioravo. Quando mia madre si è proposta, ero preoccupata, ma mi sono fidata dei medici. Ora sto bene”.

Il programma di trapianto da donatore vivente è attivo all’Ismett dal 1999 e rappresenta una delle sue attività principali. “Abbiamo creato percorsi di cura efficaci per garantire dimissioni rapide e sicure”, ha affermato Duilio Pagano, responsabile chirurgico del programma.

Donazioni da viventi: dati positivi e prospettive

Dal 2002 al 2022, in Italia sono stati eseguiti 4.599 trapianti di rene da donatore vivente. Secondo il Centro nazionale trapianti, la sopravvivenza a un anno è del 98,7% e a cinque anni del 96,8%. Gli studi clinici indicano che l’età del donatore non compromette la durata del trapianto: anche i donatori over 60 garantiscono una sopravvivenza a 10 anni superiore al 74%.