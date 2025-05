Incendio all'alba nello stabilimento balneare La Marinella a Ostia: fiamme nella cucina

Un incendio è scoppiato intorno alle 4:30 del mattino di oggi all'interno dello stabilimento balneare La Marinella, situato al civico 200 di via Litoranea, a Ostia.

Fiamme nella cucina, danni da quantificare

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina per cause accidentali. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi dell’incendio, riuscendo a domare il rogo prima che potesse estendersi al resto della struttura.

I danni sono ancora in fase di valutazione, ma al momento non risulterebbero compromesse le condizioni di agibilità dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ostia Antica, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, che potrebbero fornire ulteriori elementi utili per confermare l’origine accidentale del rogo.