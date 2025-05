Merano, la neosindaca Katharina Zeller rifiuta la fascia tricolore: polemiche e chiarimenti

Merano, la neo-sindaca Katharina Zeller ha suscitato polemiche rimuovendo la fascia tricolore subito dopo il passaggio di consegne, generando dibattito e chiarimenti. Il gesto ha acceso discussioni sulla simbologia e il rispetto istituzionale, mettendo in evidenza le tensioni politiche nel centro tirolese.

Katharina Zeller, nuova sindaca di Merano, ha generato polemiche nel giorno del suo insediamento per essersi tolta la fascia tricolore subito dopo il passaggio ufficiale di consegne con l'ex primo cittadino Dario Dal Medico. Un video mostra il momento in cui Zeller indossa la fascia solo per pochi secondi, appoggiandola poi sul tavolo, mentre Dal Medico le chiede di tenerla per la foto simbolica con la chiave della città.

La spiegazione di Zeller: “Gesto umano, non politico”

L'avvocata 38enne, già vicesindaca nella precedente amministrazione, ha diffuso una nota per chiarire l’episodio: “La mia reazione non deve essere interpretata come disprezzo verso i simboli della Repubblica. Indosserò la fascia in tutte le occasioni previste dal protocollo istituzionale, come già fatto da altri sindaci di lingua tedesca”.

Zeller ha inoltre sottolineato che in Alto Adige è consuetudine utilizzare il medaglione con lo stemma cittadino come simbolo ufficiale dei sindaci. “L'insistenza di Dal Medico nel farmi indossare la fascia in quel contesto mi è sembrata una provocazione istituzionale e personale”, ha dichiarato, ribadendo che la sua reazione è stata istintiva e non contro il tricolore.

“Mi spiace che questo gesto venga strumentalizzato, distogliendo l’attenzione dalla vera notizia: una storica vittoria al ballottaggio con uno scarto di 1.880 voti, segno di fiducia verso un progetto giovane e inclusivo per Merano. Se ho urtato qualcuno, me ne scuso sinceramente”, ha aggiunto.

Reazioni politiche e interrogazioni parlamentari

L’episodio ha scatenato reazioni durissime. Il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, definendo il gesto “grave e inaccettabile”. Secondo Gelmetti, il rifiuto della fascia è “un oltraggio alla Repubblica e ai cittadini italiani”.

Critico anche Angelo Bonelli di Europa Verde, che ha parlato di “vilipendio al tricolore” e chiesto un intervento formale da parte del Ministero. La risposta è arrivata dalla senatrice della Svp Julia Unterberger, madre di Zeller, che ha difeso la figlia e attaccato Bonelli: “Usa toni da estrema destra, non da sinistra. Mia figlia ha già spiegato tutto, non aggiungo altro”.