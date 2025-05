Boom dei viaggi in traghetto in tutta Europa

+54% di prenotazioni da parte dei viaggiatori italiani

L’Italia guida la classifica con il numero di prenotazioni più alto a livello europeo

Cresce in tutta Europa il desiderio di viaggiare via mare, riscoprendo il traghetto come esperienza comoda, panoramica e versatile. Secondo i dati raccolti da Omio, piattaforma leader nella prenotazione di viaggi multimodali, il 2024 ha registrato un aumento medio delle prenotazioni di traghetti pari a quasi il 90% rispetto all’anno precedente.

Una tendenza che non accenna a rallentare: le prenotazioni anticipate per quest’anno hanno già superato quelle registrate nello stesso periodo del 2024. Nel 2024, la Spagna ha guidato la crescita anno su anno, seguita da Francia, Regno Unito, Germania e Italia. Quest’ultima ha registrato un aumento del 54%, ma sono i viaggiatori italiani a guidare la classifica con il numero totale più alto di prenotazioni.

L’Italia, con la sua rete di collegamenti marittimi, rende semplici e accessibili gli spostamenti verso isole e arcipelaghi. Il traghetto non è solo un mezzo, ma una modalità di viaggio sempre più apprezzata per la sua praticità e versatilità: consente di portare con sé auto o bici, evita le folle, permette di viaggiare con ogni comfort – tra lounge panoramiche e cabine private – e raggiunge mete altrimenti inaccessibili. Una scelta ideale sia per le tratte brevi verso isole vicine sia per traversate più lunghe e rilassanti, in stile mini-crociera.

"I dati del 2024 dimostrano in modo chiaro quanto il viaggio in traghetto sia tornato al centro delle scelte dei viaggiatori" afferma Veronica Diquattro, Presidente B2C Europe di Omio. "La crescita di alcune rotte, in particolare verso le isole, evidenzia il desiderio di esplorare la bellezza delle coste italiane in modo comodo e sostenibile. Omio si impegna a supportare questo trend, offrendo una piattaforma che semplifica la prenotazione e permette ai viaggiatori di vivere esperienze indimenticabili."

Una vera e propria "isola-mania", con un incremento delle prenotazioni da parte dei viaggiatori italiani verso alcune delle destinazioni più iconiche d'Italia, vere e proprie calamite per il turismo nazionale e internazionale. In questo contesto, la Campania, con la sua perla Capri, si distingue come una delle regioni più ambite, capace di attrarre un turismo esclusivo e di alto profilo, grazie al fascino senza tempo delle sue coste e delle sue isole. Le rotte italiane verso questa regione hanno registrato un notevole incremento nelle prenotazioni, con Napoli – Capri, che cresce del +72% rispetto al 2023, seguita da Napoli – Positano (+80%), Salerno – Amalfi (+66%) e Amalfi – Positano (+65%). Dati che confermano la centralità del Sud Italia, con Capri e la Costiera Amalfitana saldamente tra le mete più desiderate, capaci di attrarre tanto il turismo domestico quanto quello internazionale.

Prenotazioni intelligenti dei traghetti grazie a Omio

In risposta a questo crescente interesse per i viaggi in traghetto e all'esigenza di una pianificazione semplice ed efficiente, Omio mette a disposizione una piattaforma all'avanguardia che semplifica ogni fase della prenotazione, grazie a un'app ricca di funzionalità: