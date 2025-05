Salerno, femminicidio Carmela Quaranta: fermato l'ex compagno 56enne

È stato fermato nella giornata di oggi, lunedì 19 maggio, l’uomo ritenuto responsabile del femminicidio di Carmela Quaranta, la donna di 42 anni trovata senza vita lo scorso 20 aprile nella sua abitazione in via Trieste a Mercato San Severino, in provincia di Salerno.

Gravi indizi raccolti dagli inquirenti

L’uomo, G.S., 56 anni, ex compagno della vittima, è stato sottoposto a fermo al termine di una complessa attività investigativa. Come indicato in una nota firmata dal procuratore di Nocera Inferiore, Antonio Centore, gli inquirenti hanno lavorato fin da subito acquisendo tabulati telefonici, celle di traffico, immagini di videosorveglianza delle aree circostanti, dati GPS e testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti.

Tutti questi elementi hanno portato a gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno, dove attende l’interrogatorio di convalida durante il quale potrà fornire la propria versione dei fatti.