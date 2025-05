Huawei rivoluziona il wearable: Watch 5, Watch Fit 4 e FreeBuds 6 uniscono stile, salute e tecnologia

Huawei ha presentato a Berlino la sua nuova gamma di dispositivi wearable all’insegna del concetto Fashion Next, unendo design raffinato a soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Protagonista dell’evento è il nuovo Huawei Watch 5, che ridefinisce l’interazione intelligente grazie al sistema potenziato Huawei TruSense, dotato di tecnologia X-TAP e modulo sensori distribuiti per un monitoraggio salute più preciso, rapido e completo, tramite la misurazione diretta con la punta delle dita.

Huawei Watch 5: gesture evolute, materiali premium e doppia misura

La nuova generazione introduce le gesture “Doppio Scorrimento” e “Doppio Tap” per un controllo più naturale. Il design elegante mantiene una cassa compatta e lucida, disponibile in due misure (46 mm e 42 mm), realizzata con materiali di alta qualità come titanio aerospaziale, acciaio inox 904L e vetro zaffiro sferico, secondo solo al diamante per resistenza. L’orologio unisce estetica e funzionalità, offrendo un’esperienza smart avanzata per il benessere personale.

Watch Fit 4 e Fit 4 Pro: resistenza, leggerezza e performance avanzate

Accanto al Watch 5, debutta la serie Huawei Watch Fit 4, pensata per utenti dinamici. La versione Pro, dallo spessore di soli 9,3 mm, utilizza vetro zaffiro e corpo in alluminio aeronautico con ghiera in lega di titanio. Tra le funzioni spiccano il supporto a immersioni fino a 40 metri, tracking sportivo avanzato, barometro per misurazioni outdoor e modalità pro per golf e trail running. Il tutto è supportato dal sistema TruSense, per un monitoraggio salute e sportivo intelligente. La batteria a lunga durata lo rende ideale per giornate intense o viaggi improvvisi.

Huawei FreeBuds 6 e MatePad Pro: audio e produttività al top

Huawei ha anche lanciato gli auricolari FreeBuds 6 con tecnologia Open-fit e doppio driver, che assicurano bassi potenti, alti cristallini e suono ad alta risoluzione. Il design confortevole e le nuove funzionalità li rendono un punto di riferimento nel panorama audio wireless. In ambito produttività, arriva il MatePad Pro 12,2” con schermo Tandem OLED PaperMatte, che riduce riflessi e migliora visibilità. Dotato di tastiera Huawei Glide, stilo integrato e una nuova versione dell’app Huawei Notes, il tablet è pensato per un’esperienza d’uso simile a quella di un laptop.

Huawei conferma la sua leadership nel settore wearable: secondo IDC, è il brand con la maggiore crescita mondiale nel 2024, mantenendo il primo posto per sei anni consecutivi in Cina. I nuovi dispositivi sono già disponibili su Huawei Store Italia con offerte valide fino al 29 giugno.