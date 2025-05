Isola dei Famosi rinviata: al suo posto Il Volo con uno show-evento su Canale 5

L’Isola dei Famosi è rinviata a mercoledì 21 maggio per lasciare spazio a un evento speciale de Il Volo, trasmesso in concerto da Palazzo Te. La programmazione di Canale 5 shifta temporaneamente, regalando agli spettatori un’emozionante serata musicale e un’anticipazione di grande livello.

L'Isola dei Famosi non andrà in onda questa sera, martedì 19 maggio, per lasciare spazio a un cambio di programmazione su Canale 5. Il reality condotto da Veronica Gentili slitta a mercoledì 21 maggio, sempre in prima serata.

Il Volo prende il posto dell’Isola con un evento musicale da Palazzo Te

Al posto del programma Mediaset, sarà trasmesso il concerto evento "Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo" con Il Volo, in diretta dalla suggestiva location di Palazzo Te a Mantova. Lo speciale in tre serate vedrà protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble insieme a un’orchestra e a numerosi ospiti celebri.

La prima puntata, in onda stasera su Canale 5, sarà condotta dal trio stesso con la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Lo spettacolo offrirà esibizioni inedite, brani iconici, momenti solisti e performance corali. Il concept si basa su un viaggio nel tempo tra le più belle canzoni italiane e internazionali, legate anche a ricordi personali degli artisti.

Tra gli ospiti attesi per questa prima serata figurano nomi d’eccellenza della musica e dello spettacolo: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello ed Eros Ramazzotti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica italiana e per il pubblico affezionato al gruppo che ha conquistato il mondo.