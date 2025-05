La serie realme GT 7 sarà disponibile a partire da 649,99€

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia i prezzi della serie GT 7 che ridefinisce l'eccellenza degli smartphone grazie alla combinazione di soluzioni termiche al grafene, processore Dimensity 9400e e batteria da 7000mAh con ricarica rapida da 120W.

Rivoluzione nel design: IceSense Graphene

La serie GT 7 presenta IceSense Graphene, la prima applicazione di design per smartphone che utilizza il grafene, un materiale 10 volte più conduttivo dal punto di vista termico rispetto alla grafite convenzionale. Integrata nella cover posteriore e nello schermo, questa innovazione consente una dissipazione del calore ultra-efficiente a 360°, garantendo prestazioni di picco sostenute anche durante i giochi o i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale. Le eleganti finiture IceSense Blue e IceSense Black combinano una texture skin-friendly e antiscivolo con una regolazione termica dinamica tramite il sistema di controllo della temperatura Skin-Touch, adattandosi alle condizioni ambientali per un comfort che dura tutto l'anno.

Batteria da 7000 mAh e ricarica rapida da 120 W con convalida TÜV

La serie GT 7 è la prima combinazione di batterie da 7000 mAh con ricarica da 120 W più potente del settore, e garantisce durata di “energia per tutto il giorno, con metà batteria residua”. L'innovativa tecnologia di realme ricarica l'enorme cella da 7000mAh in soli 40 minuti, come confermato da un white paper di TÜV Rheinland sulla sicurezza e l'efficienza energetica. Questa innovazione risolve lo storico compromesso tra capacità e velocità, garantendo ricariche rapide senza compromettere la durata o la sicurezza.

Inoltre, grazie al MediaTek Dimensity 9400e, il GT 7 offre le prestazioni della top 3 di Android, raggiungendo un punteggio AnTuTu di oltre 2,25 milioni. Il processore eccelle nel multitasking, nei giochi e nelle funzioni AI ed è costruito su un'architettura all'avanguardia all-big-core.

Suite di imaging con intelligenza artificiale: obiettivo principale IMX906

Il GT 7 offre una soluzione di fotografia su mobile di alto livello grazie alla fotocamera AI Travel Snap, dotata di un sensore principale IMX906 da 50 MP per una maggiore luminosità in condizioni di scarsa illuminazione e di un teleobiettivo 2x per uno zoom ottico senza soluzione di continuità.

Oltre all'hardware, il GT 7 offre AI Landscape+ e tre filtri speciali per la correzione automatica della distorsione, il miglioramento della nitidezza e scatti di strada particolarmente intensi.

La serie GT 7 sarà disponibile in quattro configurazioni. Il realme GT 7 parte da 749,99€ per la variante da 12+256GB, mentre il realme GT 7T parte da 649,99€ per la variante da 12+256GB.Il giorno del lancio, il 27 maggio, la serie GT 7 sarà inoltre oggetto di interessanti offerte speciali.