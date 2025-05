Paura in volo: copilota sviene mentre il comandante è in bagno, aereo Lufthansa resta senza guida per 10 minuti

Un volo Lufthansa ha vissuto 10 minuti di panico quando il copilota è svenuto improvvisamente con il comandante assente. L'incidente, avvenuto il 17 febbraio 2024 tra Francoforte e Siviglia, ha coinvolto 205 passeggeri, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza aerea.

Un aereo Lufthansa con 205 persone a bordo è rimasto senza nessuno ai comandi per circa dieci minuti dopo che il copilota è svenuto improvvisamente in cabina. L’episodio è avvenuto il 17 febbraio 2024 su un volo partito da Francoforte e diretto a Siviglia, come rivela un rapporto della CIAIAC, l’autorità spagnola per le indagini sugli incidenti aerei. Il comandante era uscito per andare in bagno Il comandante si era temporaneamente allontanato dalla cabina di pilotaggio per una breve pausa quando il suo secondo è stato colto da un malore improvviso, perdendo conoscenza. In quel momento, sull'Airbus A321 si trovavano 199 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Secondo il rapporto, l’aereo ha continuato a volare in assetto stabile grazie al pilota automatico, ma alcuni comandi sono stati attivati involontariamente dal copilota incosciente. Il registratore vocale ha rilevato rumori compatibili con una “grave e improvvisa incapacità” del pilota al comando. Intervento d'emergenza del comandante Nel frattempo, un controllore del traffico aereo ha cercato di mettersi in contatto con il velivolo per tre volte senza ottenere risposta. Rientrato dalla pausa, il comandante ha provato ad accedere alla cabina utilizzando il codice di sicurezza standard, che attiva un segnale acustico d’avviso all’interno. Dopo cinque tentativi falliti e una chiamata interfonica da parte dell’equipaggio di cabina, il capitano ha fatto ricorso al codice di emergenza per forzare l’ingresso e riprendere il controllo dell’aereo.

