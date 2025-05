Joe Biden ha un cancro alla prostata con metastasi: il sostegno di Obama

Joe Biden, 82 anni, affetto da un cancro alla prostata avanzato con metastasi ossee, riceve il sostegno di Obama. La diagnosi, comunicata venerdì, evidenzia un tumore altamente aggressivo, con un punteggio Gleason di 9. Mentre si attende il suo percorso terapeutico, l'ex presidente mostra forza e determinazione.

L'ex presidente americano Joe Biden, 82 anni, ha ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata in forma aggressiva, con metastasi ossee. L’annuncio è arrivato dal suo ufficio stampa, che ha precisato come la diagnosi sia stata comunicata venerdì. La malattia è stata classificata con un valore di Gleason pari a 9 (Grado Gruppo 5), indicativo di un livello elevato di aggressività.

Obama: “Affronterà questa sfida con determinazione e grazia”

Barack Obama ha espresso il suo supporto a Biden con un messaggio pubblicato su X, dichiarando: "Sono certo che affronterà questa sfida con la determinazione e la grazia che lo contraddistinguono. Preghiamo per una guarigione rapida e completa".

L’ex presidente ha anche ricordato l'impegno di Biden nella lotta contro il cancro: “Michelle ed io siamo vicini a tutta la famiglia Biden. Nessuno ha fatto più di Joe per trovare trattamenti innovativi contro il cancro in tutte le sue forme”.

Secondo quanto riportato, la scoperta del tumore è avvenuta dopo alcuni esami condotti in seguito all'individuazione di un piccolo nodulo. Nonostante la gravità della situazione, la neoplasia risulterebbe sensibile agli ormoni, un fattore che consente una gestione terapeutica più efficace. In queste ore, Biden è in consulto con il team medico per valutare le opzioni di trattamento più adatte.