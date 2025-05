VisiTuscia 2025, torna la Borsa del Turismo e dell'Enogastronomia della Tuscia: appuntamento dal 22 al 25 maggio

La Tuscia viterbese, cuore autentico del Lazio, si prepara ad accogliere nuovamente VisiTuscia, la Borsa del Turismo e dell’Enogastronomia, in programma dal 22 al 25 maggio. Un evento che punta a far conoscere le eccellenze del territorio tra paesaggi mozzafiato, storia millenaria e produzioni di qualità. Dai laghi di Bolsena e Vico ai Monti Cimini, passando per riserve naturali, borghi medievali e strutture ricettive diffuse, la Tuscia si conferma destinazione ideale per un turismo lento e sostenibile.

Promozione del territorio con imprese, cultura e gastronomia

Organizzata dalla DMO Expo Tuscia, l’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione territoriale finanziato dalla Regione Lazio. L’obiettivo è promuovere l’offerta turistica viterbese coinvolgendo aziende locali e realtà produttive nei settori enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso, in un anno segnato dal Giubileo. Secondo il presidente Vincenzo Peparello, l’attività della DMO ha permesso di redistribuire i flussi turistici, allungare i soggiorni e rafforzare la competitività locale, grazie alla sinergia con le Reti d’Impresa.

Il tessuto imprenditoriale della provincia si distingue per un mix virtuoso tra tradizione e innovazione, con aziende agricole, laboratori artigianali e cantine capaci di coniugare cura artigianale e tecnologie moderne. Il risultato è una produzione di eccellenza, riconosciuta anche sui mercati internazionali, che valorizza il patrimonio culturale e ambientale viterbese.

Enjoy Viterbo+: workshop, sinergie e promozione mirata

Il 22 e 23 maggio, VisiTuscia ospiterà un workshop dedicato alla rete di imprese Enjoy Viterbo+, attiva nei settori turismo, commercio, artigianato e servizi, con il supporto del Comune e della Regione Lazio. L’incontro, previsto presso lo Spazio Attivo di “Lazio Innova”, vedrà la partecipazione di tour operator, agenzie di viaggio e aziende aderenti, con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta turistica, creare collaborazioni e promuovere il territorio.

Sergio Cesarini, presidente della rete, sottolinea l’impegno per far conoscere Viterbo in tutte le sue sfaccettature: religiose, culturali, termali ed enogastronomiche. Particolare attenzione è riservata all’accessibilità e alla fruibilità dei servizi per un turismo sempre più inclusivo. Il piano finanziario approvato dalla Regione è in corso d’attuazione e proseguirà fino all’estate 2025.

Tour nei borghi della Tuscia per stampa e operatori turistici

Dopo il workshop, è previsto un press tour ed educational rivolto a giornalisti e operatori per scoprire i borghi più caratteristici della Tuscia: Viterbo, Celleno, Montefiascone, Valentano e Calcata. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le reti “Cilenia”, “Montefiascone in Vetrina”, “Il Mascherone” e “Conosci Calcata” per offrire un’immersione autentica tra storia, paesaggi e sapori locali.

Un’occasione strategica per valorizzare l’identità culturale della provincia e promuovere un turismo esperienziale, responsabile e attento alla sostenibilità, in grado di rispondere alla crescente domanda di viaggiatori in cerca di autenticità e qualità.