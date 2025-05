Israele colpisce Gaza: 81 morti nei raid notturni, ucciso il fratello del leader di Hamas

La Difesa civile della Striscia di Gaza ha riferito che almeno 81 persone sono state uccise negli ultimi raid aerei israeliani condotti dopo la mezzanotte in diverse aree dell’enclave. Secondo il portavoce Mahmoud Bassal, tra le vittime ci sarebbero 33 civili, "di cui oltre la metà bambini". Ucciso Mohammed Sinwar, fratello del leader di Hamas L’emittente Al Arabiya ha confermato il ritrovamento del corpo di Mohammed Sinwar, fratello del leader di Hamas Yahia Sinwar, all’interno di un tunnel a Khan Yunis. Insieme a lui sono stati trovati i corpi di altri dieci militanti, anch’essi uccisi durante un raid israeliano avvenuto nei giorni scorsi. Fonti palestinesi hanno confermato anche la morte di Mohammed Shabana, comandante della Brigata Rafah di Hamas. Missili Houthi contro Tel Aviv, atteso JD Vance in Israele Il gruppo yemenita filo-iraniano degli Houthi ha annunciato oggi di aver lanciato due missili balistici contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato di averne intercettato almeno uno, partito dalla penisola arabica. Il portavoce Yahya Saree ha affermato che gli attacchi continueranno finché “non sarà rimosso l’assedio a Gaza”. Martedì è attesa la visita del vicepresidente americano JD Vance in Israele. Lo riferisce Canale 12, specificando che il presidente Donald Trump non aveva incluso il Paese nella sua recente visita nel Golfo. Intanto, in Qatar è iniziato un nuovo round di negoziati tra Israele e Hamas per discutere un possibile cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, come riportato dal Times of Israel.

