È morto a 31 anni Werenoi, il rapper più venduto in Francia nel 2024

Lutto nel mondo della musica francese. È morto a 31 anni Werenoi, nome d’arte di Jeremy Bana Owona, rapper di origine camerunense e tra gli artisti più ascoltati degli ultimi anni in Francia. La notizia è stata confermata dal suo produttore Babs, che ha scritto sui social: “Riposa in pace fratello mio”. Il rapper è deceduto in ospedale a seguito di un arresto cardiorespiratorio.

Il successo di un artista riservato che ha conquistato la Francia

Nato nel 1994 e cresciuto a Montreuil, Werenoi era noto per la sua riservatezza: parlava poco di sé e della sua famiglia, lasciando che fosse la sua musica a raccontarlo. Nel 2024 è stato l’artista più venduto in Francia, superando persino Taylor Swift.

Il suo debutto musicale risale al 2021 con il brano “Guadalajara”. Nel 2023 ha pubblicato singoli di successo come “Carré”, “Telegram” e “Telegram 2”, fino all’uscita dell’album “Pyramide”. Il seguito, “Pyramide 2”, uscito nel 2024, lo ha consacrato in vetta a tutte le classifiche. Il suo ultimo album, “Diamant noir”, è uscito proprio quest’anno.

Nel 2023 aveva ricevuto il premio come rivelazione maschile dell’anno alla cerimonia di Les Flammes, uno dei principali riconoscimenti musicali francesi. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella scena musicale europea.