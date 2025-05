Emanuela Orlandi, spuntano appunti scritti a mano e una nuova testimone mai ascoltata

Nuovi dettagli riemergono sul caso di Emanuela Orlandi grazie ai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta che indaga anche sulla scomparsa di Mirella Gregori. Al Tg1, il presidente della Commissione, senatore Andrea De Priamo, ha rivelato l’esistenza di appunti scritti a mano dalla stessa Emanuela, ritrovati due mesi dopo la sua sparizione.

Lo spartito con i nomi e la telefonata anonima

Gli appunti, scritti su uno spartito musicale, contengono i nomi di tre amiche, con indirizzi, colore dei capelli ed età di una di loro. Il foglio fu ritrovato in un cestino dei rifiuti sotto casa della giovane, a seguito di una telefonata anonima. Secondo De Priamo, “potrebbero essere stati scritti su indicazione di chi aveva in mano la ragazza, magari anche solo per un breve periodo”.

Il senatore ha spiegato che la Commissione sta analizzando migliaia di documenti e raccogliendo testimonianze da oltre un anno. Da una di queste audizioni, è emersa la figura di una ragazza mai identificata dagli inquirenti, potenzialmente coinvolta nei momenti precedenti alla scomparsa di Emanuela.

La nuova testimone e il possibile legame con Mirella Gregori

Dalla testimonianza di Raffaella Monzi, risulta che un’altra ragazza avrebbe convinto Emanuela ad accettare una finta offerta di lavoro proposta da una rappresentante della Avon. Questo elemento apre nuove piste investigative mai esplorate prima.

In merito al collegamento tra le due sparizioni, De Priamo ha dichiarato che potrebbe trattarsi di “un mistero a chilometri zero”, riferendosi agli ultimi istanti conosciuti della vita di Mirella Gregori, scomparsa in circostanze analoghe.