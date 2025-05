Bonucci: Yildiz può diventare un leader della Juve, ma gli obiettivi stagionali erano diversi

Leonardo Bonucci, ex difensore e bandiera della Juventus, ha rilasciato un’intervista all’emittente turca TRT Spor soffermandosi sul momento dei bianconeri e sul talento emergente Kenan Yildiz. “La Juve era partita con obiettivi importanti come vincere lo scudetto, ma la stagione ha preso un'altra direzione, come dimostra il cambio in panchina. La squadra ha avuto difficoltà da gennaio, e anche l’idea di gioco proposta da Thiago Motta non ha funzionato”, ha dichiarato Bonucci. Yildiz, il futuro della Juventus e della Turchia Bonucci ha elogiato il giovane numero 10 turco: “Yildiz ha dimostrato di avere qualità e talento per diventare un giocatore importante per la Juventus e per la Nazionale turca. Lo seguo con molto affetto”. L’ex difensore ha collezionato 502 presenze con la maglia bianconera, conquistando 17 trofei. Parlando dell’Inter, Bonucci ha riconosciuto il percorso europeo dei nerazzurri: “Hanno giocatori esperti in grado di affrontare al meglio le partite di Champions League. A Monaco vedremo cosa succede, ma è un orgoglio per il calcio italiano portare una squadra in finale”. Ha poi aggiunto: “Calhanoglu è cresciuto tantissimo, ha preso in mano la squadra”. L’ex difensore ha parlato anche del suo presente e del Fenerbahçe: “Quest’anno è difficile vincere il campionato, ma ho molti amici al Fener e li porto sempre nel cuore. Anche lo scorso anno ci siamo andati vicini, ma il progetto punta chiaramente alla vittoria della Super Lig”. Il Fenerbahçe, secondo in classifica con 78 punti, è a -8 dal Galatasaray capolista, a tre giornate dalla fine. Bonucci ha concluso: “All’inizio dell’anno ero convinto che con l’arrivo di Mourinho si potesse vincere il campionato, ma probabilmente non sarà così. Il Galatasaray ha disputato una stagione eccellente. I tifosi del Fenerbahçe meritano una grande squadra e un grande allenatore, ed è ciò su cui il presidente sta lavorando”.

