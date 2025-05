Castellammare di Stabia, getta acido sulla moglie e la massacra di botte: arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo aver lanciato dell’acido muriatico contro la moglie e averla selvaggiamente picchiata. Il drammatico episodio è avvenuto nelle ultime ore di apertura di un negozio di alimentari gestito dalla coppia. La lite, poi l’aggressione con acido e botte Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tra l’uomo e la donna, di 50 anni, è scoppiata una violenta discussione. Il 55enne ha afferrato una scodella di plastica gialla contenente acido e l’ha lanciato contro la moglie. Il liquido ha corroso i vestiti, bruciando la pelle sul collo, sul piede e arrivando persino alla bocca e alla gola. Dopo averle gettato l’acido, l’uomo si è accanito sulla vittima colpendola con inaudita violenza, lasciandola esanime sul pavimento. Ha poi chiuso la saracinesca del negozio ed è fuggito, mentre alcuni testimoni hanno dato l’allarme. Sono stati attivati i soccorsi e le indagini: il 112 e il 118 hanno risposto con prontezza. Donna in ospedale, uomo arrestato La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Ha riportato ustioni di primo grado e ha difficoltà a parlare a causa delle lesioni alla trachea. Fortunatamente, non sono stati riscontrati danni permanenti. I medici stanno monitorando gli effetti delle percosse. Il 55enne è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia. Dopo l'arresto, è stato condotto in carcere, in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio dell’aggressione.

