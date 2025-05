Giro d'Italia, oggi settima tappa Castel di Sangro–Tagliacozzo: orario, percorso e dove vederla

Torna oggi, venerdì 16 maggio, il Giro d’Italia 2025 con la settima tappa, una delle più attese di questa edizione. La frazione porta la Corsa Rosa nel cuore dell’Abruzzo, con un impegnativo tracciato appenninico che parte da Castel di Sangro e termina a Tagliacozzo, dopo 168 chilometri ricchi di salite, discese e zero pianura.

Primo arrivo in salita e 4 Gpm lungo il percorso

La tappa odierna è caratterizzata dal primo vero arrivo in salita del Giro, con un dislivello totale significativo. Si parte da Castel di Sangro a 791 metri sul livello del mare e si arriva a Tagliacozzo a 1425 metri, affrontando una lunga ascesa finale di quasi 12 chilometri, con pendenza media del 5,5% e tratti che toccano il 14%. Lungo il tracciato sono previsti 4 Gran Premi della Montagna, distribuiti in modo uniforme tra salite e discese continue.

La settima tappa rappresenta un banco di prova importante per gli uomini di classifica. In maglia rosa c’è ancora il danese Mads Pedersen, che mantiene 17 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 24 sul compagno di squadra Mathias Vacek, con distacchi rimasti invariati dopo la sesta frazione vinta da Kaden Groves a Napoli.

Orario partenza e diretta TV

La partenza è fissata per le ore 12:50. La diretta in chiaro sarà disponibile su Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito su RaiPlay. Per chi ha un abbonamento, la tappa sarà trasmessa anche su Eurosport 1, oltre che in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.