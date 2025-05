Belen Rodriguez confessa sui social: Ho fatto un intervento, lo rimandavo da troppo

Belen Rodriguez ha condiviso con i suoi follower su Instagram di essersi sottoposta a un intervento che aveva rimandato per troppo tempo. In un video pubblicato nelle storie, la showgirl argentina si è mostrata mentre si trucca, raccontando il suo stato di salute e spiegando che è stata in convalescenza per due giorni. Belen dopo l’intervento: “Sto bene, ma devo fare detox” "Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento e sono stata due giorni un po' in convalescenza", ha detto Belen, mentre mostrava come applica il make-up su occhi e labbra per dare "un colorino" al viso, apparso più spento nei giorni di riposo. La conduttrice e modella non ha voluto specificare la natura dell’intervento, ma ha rassicurato i fan: "Adesso va tutto bene, ho risolto tutto quanto". Nel video ha aggiunto di aver assunto molti farmaci e di dover ora seguire una dieta depurativa: "Ho preso troppi medicinali, quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato". A chi le chiedeva come stesse, ha risposto con sincerità: "Fa ancora male ma passerà. Nulla di grave, ma dovevo farlo, ho rimandato troppo".

Video ?? Belen Rodriguez dopo l’operazione: “Ora sto bene!” ?? Video ?? Belen Rodriguez dopo l’operazione: “Ora sto bene!” ??

