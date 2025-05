Paolini contro Stearns: orario, precedenti e dove vedere la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025

Jasmine Paolini torna protagonista oggi nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2025. L’azzurra affronterà la statunitense Peyton Stearns, attuale numero 42 del ranking WTA, in un match inedito che vale l’accesso alla finale del prestigioso torneo romano.

Orario della partita e primo confronto in carriera

La sfida tra Paolini e Stearns è in programma oggi con inizio non prima delle ore 15:00 sul campo centrale del Foro Italico. Le due tenniste non si sono mai incontrate prima d’ora nel circuito professionistico, rendendo questo primo incrocio ancora più atteso.

Dove vedere Paolini-Stearns in diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, emittente ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia. Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW, disponibili per abbonati su dispositivi mobili e smart TV.